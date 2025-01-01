Държавата ще печели от това, че има транзитен трафик на товари. Това заяви министърът на транспорта Гроздан Караджов.

Той е на посещение на пристанище Варна, където ще обсъди със синдикално представените организации бъдещото развитие на пристанищни терминали Варна-изток, Варна-запад и „Фериботен комплекс – Варна“.

По думите за развитието на пристанището трябва да се заложи на партьорство с инвеститор, който да може да повиши оборота от товари. "Държавата и фискът ще печелят от това, че има транзитен трафик на товари. Варна лежи на един от най-важните коридори - транскаспийския. Той е най-краткият. Лично аз виждам този партьор като този, който има логистически операции", каза той.

Министърът отбеляза, че се изисква моденизация на пристанището и откриването на нови работни места. "Не сме гледали за пристанище Варна само през призмата само за концесия, говорим за широк кръг от партьорства", заяви Караджов.

Според него това е голямо усилие. Поставеният срок една година.

Във връзка с екипажът, който се е спасил в Черно море той заяви, че корабът е превозвал от турско пристанище гипс.

Той е бил на торби. Корабът е претърпял крен - с други думи е претърпял амортизация и се е получила пробойна. Тя не е от външен източник. Вероятно се касае за някаква конструктивна слабост. Моряците са се опитали да направят, каквото могат", заяви министърът.

Караджов обяви, че всички моряци са с украинска самоличност, а корабът е с английска регистрация.