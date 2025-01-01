Министър-председателят Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември 2025 година относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България. В рамките на заседанието ще са набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме.

Вицепремиерът Атанас Зафиров каза, че днес е било предварителното заседание, а утре предстои да бъде уточнен персоналният състав на Националния борд по водите.

Регионалният министър Иван Иванов каза, че създаването на този Национален борд ще внесе повече яснота при управлението на ресурсите. "Виждаме работата на борда в две направления - конкретни решения за проблемните региони и стратегически дългосрочни решения за цялата страна" , каза той след заседанието. Той обясни и как ще изглежда работата на борда: целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, нови водоизточници, управление на речните корита, като важна част от дейността е качеството на водата.

"Очакваме всички засегнати институции, всички засегнати лица да участват активно във вземането на решенията и най-вече при тяхното изпълнение, в противен случай ще се завъртим пак в омагьосан кръг", каза още Иванов.

Проблемът с водите през последните години не само не се решава, но се и задълбочава. Този въпрос, който става все по-проблематичен, е част от липсата на координирани действия между институциите, между държавата и общините, между компетентните лица, които са призвани да носят отговорност при справянето с тази тематика. С тези думи премиерът Росен Желязков откри първото заседание на Националния борд по водите.

„Днешното първо заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, които през последните години не само не се решават, но се и задълбочават“, заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието на Националния борд.

Към проблемите за безводието той прибави липсата на инвестиции по ВиК структурата в общините и лошата инфраструктура, както и лошата експлоатация „Имаме много фактори, които комплексно водят до това, което наблюдаваме - климатичните промени, намаляването и неравномерните валежи, засушаването, природните стихии, в това число пожарите и лошото планиране и управление на водните ресурси“, добави той.

„Вчера наблюдавахме темата с Ловеч - лоша комуникация и решаване на един проблем в Плевен с ресурс от Ловеч и крайният резултат е лоша комуникация, лоша информираност и възможност за конфликтност между населението на различни общини при използването на един и същ воден ресурс“, заяви премиерът.

Междувременно общественото радио съобщи, че изпълнителният директор на ВиК - Ловеч Данаил Събевски е подал оставка.

Настоящият борд, като координационен механизъм, който следва да се отчита пред Народното събрание, следва да приеме интегриран подход, заръча премиерът и добави:

"Интегриран подход при управлението на водните ресурси, при планирането на целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, в разработването на нови водоизточници, целенасочени инвестиции при управлението на речните корита. Защото проблемите, които са свързани с естествения отток напролет се превръщат в проблеми, които могат да доведат и до наводнение".

По думите му в Националния борд по водите има и представители на ББР, чиято капитализация преди известно време имала за цел именно такива целенасочени инвестиции.

"Нямаме оправдания за това, че няма пари. Пари има и трябва да се управляват честно, почтено и под надзора на обществото", категоричен е Желязков.

В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме.

Целта на Националния борд по водите е да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г., както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

В борда участват представители на: Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.