Не е време за политиканстване - за това призова вицепрезидентът Илияна Йотова по повод водното бедствие през последните дни в България.

"Това, което трябва да се направи в момента, е координираните усилия на всички институции, без изключение и на местната национална власт, за да се справим с тези кризи, които буквално заливат страната една след друга", посочи Йотова.

По думите й анализите трябва да се правят после.

"Достатъчно сериозни са въпросите, за да може да ги коментирам на крак", отсече вицепрезидентът.