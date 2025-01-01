Разкриха кражби по време на бедствието в „Елените“, съобщиха от полицията.

На 4 октомври при обход на плажната ивица във ваканционното селище, в близост до ресторант, са задържани двама мъже - 19-годишен и 22-годишен.

Двамата са носили 4 000 евро в банкноти с номинал от по 200 и 500 евро, както и чанта с инструменти.

Между натрупаните клони и наноси е открита черна чанта с два лаптопа, два дрона, зарядно за лаптоп, парфюми и инструменти.

Те са откраднати от частни апартаменти, разположени в евакуирани хотели. По случая се води разследване.