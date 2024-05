насапрез 21 век. Трябва даза помагаме на младите жени да получават образование, способности, така че да могат да развият своя потенциал.Това заявина специална среща на Глобалната инициатива на Клинтън (Clinton Global Initiative – CGI) в София. Визитата е по покана на Кирил Домусчиев."За съжаление има хора, които искат да оставят тази врата затворена и не виждат ползата от разнообразието и равнопоставеността на жените в частния и държавния сектор", каза Клинтън.Тя посочи, че участието на жените във всички сектори ще донесе огромни ползи за световната икономика и подчерта, че за нея е огромно удоволствие отново да бъде в София.

БГНЕС

По думите йв световен мащаб. Клинтън отбеляза, че 1 от всеки 10 жени живее в бедност. Основната причина за състоянието им са предразсъдъците.България изпреварва много други страни по брой на жените лидери. Тя благодари на България за отношението към равенството на жените.

БГНЕС

Бившият американски държавния секретар благодари на Кирил Домусчиев за "ангажимента на Domuschiev Impact, която прави всичко възможно да предоставя възможности на хората" в страната ни.Събитието събира световни лидери от публичния и частния сектор, за да идентифицират начини за подкрепа на глобалния напредък на жените.CGI е общност от утвърдени и изгряващи лидери, които работят заедно за създаване и прилагане на ангажименти за действие – нови, специфични и измерими решения за належащи глобални предизвикателства. Срещата в София е част от „Пътят към септември" на CGI – ежегодни събирания за установяване на нови партньорства и инициативи преди Годишната среща на CGI 2024 в Ню Йорк на 23 – 24 септември.събра повече от 200 лидери, които ще работят заедно по инициативи за подкрепа на женското лидерство и по-справедлив достъп до капитал, заетост и напредък.

БГНЕС

в срещата са президентката на Косово Вьоса Османи, Чери Блеър - съпругата на бившия британски премиер Тони Блеър и основателка на Фондация за жените “Чери Блеър”, Йозлем Денизмен - основателка на разплащателната платформа Monay.Във форума участват още Джесика Еспиноза - създателка на 2X Global - глобална организация за инвеститори, доставчици на капитали и посредници, Елпита Кокота - създателка на MEXOXO - неправителствена организация, която подкрепя жените предприемачи.

БГНЕС

Google News Showcase

Instagram

В София е и Джослин Манган, която е създател на Him for her - социално дружество, чиято мисия е да има повече жени в управителните съвети на компаниите.