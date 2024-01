, след като победи7-6(5), 6-4 във финала на турнира от сериите АТП 250 в Бризбън.Българският тенисист печели трофея отариерата си и взима общо девета титла на ниво АТП., но в крайна сметка до такива не се стигна и всичко се реши в тайбрек, в който Димитров взе първите три точки и до края опази преднината си, за да се наложи със 7-5 след повече от един час игра. Във втория сет Димитров бе по-солиден и постоянно поставяше Руне под напрежение при подаванията му. Осмият в света датчанин, който бе водач в схемата, отрази четири точки за пробив в маратонския трети гейм на сета, но продължи да има проблеми на сервис и в крайна сметка Григор проби за 4-3, след което Руне отрази два мачбола на собствен сервис при 5-3, но Димитров затвори мача категорично на своето подаване със страхотен уинър от воле при третия си мачбол.

По този начин, когато записа редица престижни победи и достигна финала на Мастърса в Париж, загубен от Новак Джокович. С този успех той ще се изкачи до 13-то място в световната ранглиста и ще влезе с повишено самочувствие в първия за годината турнир от Големия шлем - Аустрелиън Оупън.Григор Димитров бе много, като отрази и трите възможности за пробив, които се откриха пред съперника му. Българинът реализира 28 печеливши удара срещу едва 8 непредизвикани грешки, докато балансът на Руне бе 35/15. Гришо спечели 17 точки от 26 излизания на мрежата и заби 8 аса, като взе 77 процента от точките на първия си сервис.

🇵🇱 Grigor Dimitrov zwycięzcą turnieju ATP 250 w Brisbane! W finale pokonał Holgera Rune 7:6(5), 6:4.



🇬🇧 Grigor Dimitrov is the winner of ATP 250 in Brisbane! In the final he beats Holger Rune 7:6(5), 6:4.#BrisbaneTennis | #czasnatenispic.twitter.com/l8PLSCQxvt