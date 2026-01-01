Предложеният от управляващите бюджет за 2026 година е бюджет на политическото лицемерие и безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на "Прогресивна България", това заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС на брифинг в Народното събрание.

"Ако погледнете параметрите на Бюджет 2026 на "Прогресивна България", ще видите, че приходите са почти същите, като тези, заложени в проекта на бюджета за 2026 година на кабинета "Желязков". Ако погледнете разходите, обаче, ще видите, че те са с 2 млрд. 749 млн. евро спрямо проекта на Желязков. Ще видите, че и дефицитът е доста по-различен. Проектът, който ние бяхме предложили, беше с дефицит до 3% от БВП на страната, а това, което кабинетът "Радев" предлага е дефицит от 5.7% от БВП. Дългът също е доста по-различен", посочи Петкова.

По думите й има разлика между това, което управляващите са говорили и обещали, и това, което се случва сега с предложения бюджет.

Очаквайте подробности!