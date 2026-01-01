Почина Максим Бенвенисти – председател на Организацията на евреите в България „Шалом“ в периода 2007 – 2016 г. Това съобщи във Фейсбук Александър Оскар – председател на организацията в периода 2016 – 2025 г.

„Животът ме срещна с Максим преди 22 години. През всички тези години вървяхме рамо до рамо, преминавахме битка след битка, отстоявахме каузи и заедно градяхме бъдещето на еврейската общност в България. От теб научих много - за отговорността, за лидерството и за това как се служи на общността с чест и достойнство“, написа Оскар.

Еврейската общност загуби един от своите най-значими лидери. Аз загубих един от най-близките си приятели, пише още той.

Оскар описа Бенвенисти като „човек на ценности, смелост и отговорност - лидер, който служеше, а не властваше, и който остави дълбока следа след себе си“.

Поднасям искрени и дълбоки съболезнования на съпругата му Бети, която беше до него до последния му дъх - с любов, достойнство и всеотдайност, посочи той.

Д-р Максим Бенвенисти е роден през 1953 година в „Ючбунар” – еврейския квартал на София, посочват от „Шалом“ във Фейсбук. Д-р Бенвенисти е завършил Техническия университет в София и е доктор на техническите науки. Бенвенисти бе дългогодишен председател на Организацията на евреите в България „Шалом“ (2007 – 2016); председател на социалната фондация, грижеща се за оцелелите от Холокоста „Цедака Шалом“, член на Консисторията и Изпълнителното бюро на ОЕБ „Шалом“, председател на института за съхранение на паметта за Холокоста, обичан и уважаван член на нашата общност, посочват от организацията.