Екипът на служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски представи отчет за дейността си, като отбелязват, че прозрачността, отчетността и ефективността са били водещите им приоритети, съобщиха от министерството на фейсбук страницата си.

За период от около два месеца бяха прекратени рискови обществени поръчки, при които липсваше яснота и предвидимост. С цел защита на обществения интерес бяха въведени механизми за бърза реакция при извънредни ситуации, като същевременно бе осигурена превенцията за най-уязвимите чрез поставане на начало на програма за безплатни противогрипни ваксини за деца до седемгодишна възраст, отбелязват от министерството.

Допълва се, че секторът „Майчино и детско здраве“ е изведен като водещ приоритет чрез започване на разширен неонатален скрининг за редки заболявания. Паралелно с това е приет и национален модел за патронажна грижа, гарантиращ подкрепа за хиляди млади семейства. Специално внимание е отделено и на бъдещето на системата чрез конкретни стъпки за подкрепа на младите специалисти, насочени към по-добри условия за специализация и професионално развитие в страната.

Поставен е акцент върху достъпността на медицинската грижа чрез сключване на договори за изграждането на 100 нови амбулатории в малки и отдалечени населени места. Паралелно с това бе даден тласък на дигитализацията чрез надграждане на приложението „еЗдраве". В сектора на психиатричната грижа и борбата със зависимостите са приети стратегически документи, включително и нова стратегия за борба с наркотиците. За първи път е регламентирана професията на психотерапевта, се отбелязва в отчета.

По-рано днес от министерството съобщиха, че първите национални програми за организиран скрининг на рак на маточната шийка и рак на дебелото черво в България са публикувани за обществено обсъждане.