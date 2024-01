🇵🇱 Grigor Dimitrov zwycięzcą turnieju ATP 250 w Brisbane! W finale pokonał Holgera Rune 7:6(5), 6:4.



🇬🇧 Grigor Dimitrov is the winner of ATP 250 in Brisbane! In the final he beats Holger Rune 7:6(5), 6:4.#BrisbaneTennis | #czasnatenispic.twitter.com/l8PLSCQxvt