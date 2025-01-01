Омбудсманът Велислава Делчева настоя Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да преосмисли предложеното увеличение на цените на ВиК услугите с над 2,62% средно за страната от януари 2026 г., като посочи, че няма подобрение в качеството, но цените на водата трайно растат. За това съобщиха в прессъобщение от институцията на омбудсмана след общественото обсъждане на Доклада и Проекта за изменение на одобрените цени на ВиК услугите за 2026 г. Делчева настоя още да бъде изготвен цялостен експертен анализ на модела на ценообразуване през новия регулаторен период и на проекта на нов Закона за ВиК.

Според омбудсмана за 2026 г. е предвидено най-голямо увеличение в Кърджали – 13,19%, Сапарева баня – 12,67%, Троян – 12,03%, Благоевград – 11,72%, Софийска вода – 9,26%, като най-висока цена се очаква в Силистра – 6,42 лв./куб. м. Тези стойности ще нараснат и с инфлацията за ноември, каза Делчева.

Омбудсманът подчерта, че регулаторът трябва да преразгледа поредното поскъпване, тъй като въпреки увеличенията с над 72% от 2020 г. досега качеството на услугата не се подобрява.

Тя отбеляза още, че девет ВиК оператора не изпълняват инвестиционните си програми, 32 не покриват показателите за ефективност, а въпреки над 532 млн. лв. вложени инвестиции, загубите на вода остават над 60% – без никакво подобрение от 2020 г. досега. В същото време цените са нараснали средно с 72,35%.

Общественият защитник посочи, че гражданите в редица населени места са преживели тежки водни режими. По данни на Министерството на регионалното развитие засегнатите това лято са били над 600 000 души, което прави всяко ново увеличение особено чувствително, обясни обществения защитник. По думите ѝ са постъпили над 500 от началото на годината, като повече от 42% от тях са свързани с лошо качество на ВиК услугите.

Делчева подчерта, че няма убедителни доказателства, че новото увеличение ще доведе до по-високо качество, по-добра достъпност и надеждност или намалени загуби на вода.

Омбудсманът каза още, че „омагьосаният кръг, на който сме свидетели от много години трябва да се промени“. По думите ѝ има липса на достатъчно инвестиции, лошо качество, високи цени, което от своя страна не води до подобряване на услугата. „Дали през ново законодателство, което вече е внесено в Народното събрание, или чрез намиране на нов механизъм на ценообразуване, но това не може да продължава така“, допълни тя.

