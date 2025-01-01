България и още седем държави от региона подписаха Меморандум за разбирателство за развитие на капиталовите пазари, съобщиха от Министерството на финансите. Официалната церемония се проведе днес в Загреб, Хърватия, с участието на заместник-министъра на финансите Методи Методиев.

Меморандумът е сключен между министерствата на финансите на България, Хърватия, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Северна Македония и Министерството на националната икономика на Унгария.

Споразумението цели задълбочаване на институционалното сътрудничество за изграждането на по-ефективни капиталови пазари, намаляване на бариерите пред трансграничните капиталови потоци и улесняване на достъпа на предприятията до финансиране. Очаква се това да стимулира икономическия растеж и да допринесе за финансовата стабилност в страните.

„Развитието на капиталовите пазари в региона ще улесни мобилизирането на повече частни спестявания за продуктивни инвестиции и устойчив икономически растеж. Регионалното сътрудничество е важно, за да се даде възможност на предприятията да финансират растежа си и да развиват трансгранична дейност“, заяви заместник-министър Методиев.

Проектът на меморандума бе одобрен от Министерския съвет през юли тази година.