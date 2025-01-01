Надежда Бобчева, зам.-кмет по зелена система, екология и земеползване на Столичнатa община беше на разпит в прокуратурата. Вчера сутринта държавното обвинение извика нея и директора на завода за отпадъци Николай Савов.

„Имам своите подозрения, но не знам за какво ще ме разпитат“, каза Бобчева пред медиите на влизане. Тя отказа да коментира за какво е проверката.

"Техническото обезпечаване на сметоизвозването в столичните райони "Люлин" и "Красно село" върви към разрешаване, остава да наемем хора", каза тя.

Зам.-кметът коментира темата след разпита си пред прокуратурата. "Получаваме помощ от общините Елин Пелин, Ботевград, Панагюрище и Благоевград. От тях сме получили техниха, като предстои да получим и от гражданското сдружение Гората.бг, които ще ни предоставят два допълнителни камиона. След вчерашното решение на Столичния общински съвет имаме решение на проблема", каза Бобчева.

Тя допълни, че има оферти от фирми за сметоизвоване. След разпита си вчера Савов каза, че е питан за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да даде допълнителни пояснения. Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва с боклука в момента. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година, каза той.

Не съм нарушила нищо, затова не се притеснявам, каза Надежда Бобчева след разпита си в прокуратурата. Разпитът не беше относно настоящата ситуация (с извозването на боклука в София - бел. авт.), а по стар сигнал. Досега не ме бяха викали по него, каза Бобчева. В предприятието, за което ме разпитваха, бяха направени 17 проверки, за последната година и половина от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Всичко беше проверено в него, не само от РИОСВ, а и от други структури, обясни зам.-кметът. Предполагам, че ме извикаха по сигнал на Антон Хекимян, общински съветник в Столичния общински съвет, смята тя. На въпрос защо точно в този момент е призована за разпит Надежда Бобчева каза, че сами трябва да си отговорим. Не ми харесва, че точно в тази седмица се активира това. Подозрително е, допълни Бобчева.

След разпита си вчера Николай Савов каза, че е питан за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да даде допълнителни пояснения. Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва с боклука в момента. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година, каза той.