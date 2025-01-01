Правителството отпусна 41 882 965 лв. за финансово осигуряване на дейности по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2025 година. Освен това се отпускат близо 2,7 млн. лева за стипендии в училища с високи резултати на матурите.

Отпуснатите 41 882 965 лв. са за изплащане на обезщетения за месеците юли - август 2025 г. при намаляване на числеността на персонала в общинските образователни институции, при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Необходимите средства за изпълнение на настоящия проект на Постановление ще бъдат осигурени от бюджета на МОН и за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за национални програми за развитие на образованието за 2025 г.

Правителството отпусна също 50 305 018 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2025 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците май - юни 2025 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции, при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Необходимите средства за изпълнение на настоящия проект на акт ще се осигурят за сметка на разчетените средства за национални програми за развитие на образованието за 2025 г. в централния бюджет.

Освен това Министерският съвет одобри допълнителни 89 327 лв. за дейности по две национални програми в образованието, свързани с подобряване на ИТ-уменията на учениците и поддържане на училищните традиции.

По НП „Обучение за ИТ умения и кариера“ се предоставят 26 160 лв. на две общински училища за провеждане на обучение на ученици от X клас през първия срок на учебната 2025/ 2026 г. по професията „Приложен програмист“. Това са Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив и ПГ по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ в Бургас. Обхватът на ученици по професионална квалификация по професия „Приложен програмист“ бе разширен по предложение на представители на ИТ индустрията и след проведени обсъждания на възможностите на програмата. По този начин младежите получиха повече възможности да се включват в пазара на труда и/ или да продължават образованието си във висши училища в професионалното направление „Информатика и компютърни науки“.

Правителството отпусна и 63 167 лв. за проекти на 33 общински училища, свързани с изграждане и поддържане на училищни традиции за изучаване и съхраняване на историческата памет. Дейностите обхващат ученици от VIII до XII клас и включват: събиране на информация и полагане на грижи за исторически паметници, посещения на музеи и/или културно-исторически обекти и др. По този модул от НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ ученици те придобиват нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание.