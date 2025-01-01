Безплатни медицински прегледи за туберкулоза ще се проведат в Трето вътрешно отделение на МБАЛ Шумен с адрес град Нови пазар, ул.“Христо Ботев“ №22 от 8 до 12 декември 2025 г.

В рамките на кампанията „Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата“ прегледите с определен час от 8.00 до 14.30 ще се извършват от пулмолог и интернист. Не е необходимо предварително записване или направление от общопрактикуващ лекар. От прегледите и консултациите могат да се възползват и здравно неосигурени лица.



Всеки желаещ ще попълни „Анкетна карта за скрининг на риска за туберкулоза“, а на лицата в риск ще се извърши консултация от лекар и при необходимост преглед и изследвания. „Скринингъг включва туберкулинов кожен тест Манту, а при клиника се назначава рентген“, съобщи Венета Симеонова, старша сестра на III вътрещно отделение. „На видни места в целия град сме информирали за кампанията с безплатни прегледи. Известени са и жителите на селата в община Нови пазар“, уточни тя. Определено има интерес, хората се интересуват от здравословното си състояние, за да търсят медицинска помощ при необходимост, сподели сестра Симеонова.



Един случай на туберкулоза бе открит при миналата кампания през септември. Пациентката е на 53 години. Диагнозата бе потвърдена при проведена рентгенография.



Неотдавна жената бе изписана след успешно лечение в отделението. „Резултатите вече са отрицателни и пациентката е на домашно лечение с продължителна фаза“, съобщи сестра Симеонова. Надяваме се през настоящата кампания да няма такива случаи, обобщи тя.



Скринингът за риска от туберкулоза за жителите на област Шумен се организира от МБАЛ Шумен и Регионалната здравна инспекция в рамките на националната кампания „Седмица на отворените врати“. Инициативата цели повишаване на обществената информираност по отношение на туберкулозата – начин на заразяване, рискови фактори, различни форми на заболяването, лечение, превенция и ще даде възможност за достъп до здравни услуги на всички лица с оплаквания в дихателната система или контакт с болни от туберкулоза.