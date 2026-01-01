Различни фондации организират събиране на жълти стотинки в помощ на бездомни кучета в страната. Кампанията „Жълти стотинки в помощ на бездомните животни“ продължава и вече дава реални резултати. Само за няколко седмици даренията от граждани са надхвърлили 7 000 лева, които ще бъдат насочени към масови и целенасочени кастрации – ключова мярка за трайно овладяване на популацията на бездомни кучета и котки, съобщават на страницата си във Facebook.

Организаторите на инициативата благодарят на всички, които са се включили до момента, като подчертават, че дори най-малките дарения имат значение. „С малки суми можем да постигнем голяма промяна – инвестираме не във временна помощ, а в устойчиво решение на проблема“, посочват от екипа.

Заради засиления интерес към инициативата и множеството запитвания от граждани и организации, кампанията вече се разширява и извън Кюстендил. Хората, които нямат възможност да дарят на място, могат да го направят чрез партньорски организации в други градове:

► За София – Фондация „Шаро – подай лапа на изоставените“;

► За Пловдив – инициативата „Докажи, че можеш“.

Освен това организаторите отправят покана към всички неправителствени организации, които работят в защита на животните и желаят да проведат подобна кампания в своите населени места, да се свържат с тях. Целта е инициативата да бъде координирана и обхване възможно най-много градове в страната.

В Търговище събират жълти стотинки в кампания за подкрепа на кучетата от общинския приют. Акцията е по идея на Йоанна Драгнева - доброволец и председател на фондация “Нов старт за животните в нужда”.

Кампанията ще продължи до края на месеца. Идеята е събраните ненужни за жителите на областния град стотинки да бъдат използване за животните. Драгнева поясни, че с парите ще бъда закупена допълнителна храна, консерви, ваксини, както и други консумативи, които са необходими за четириногите.

Първите дарения са вече факт, казаха организаротите. Драгнева благодари и на представители на местния бизнес - предимно фризьорските салони и салони за красота, които са пожелали да бъдат сборни пунктове. В тях хората могат оставят монети. Жълти стотинки ще се събират в книжарница "Веси Маг", както и във ветеринарна клиника “Витавет”. Ако тези места не са удобни, предаването на монетите може да стане и след обаждане на телефон 0899859030, след което представител на приролюбителската организация ще ги вземе от място.

Организаторите информират, че на дарителите няма да им се налага да сортират или броят стотинките.

Йоанна Драгнева допълни, че вече има десетки обаждания от хора, които обичат животните. Учениците от четвърти “В” клас от Първо Основно училище “Хр. Ботев” също събират жълти стотинки, които с радост даряват за четириногите си приятели. Възпитаници на учебното заведение не за първи път се включват в акции за приюта - през есента по-големи ученици участваха в благотворителна инициатива за боядисване и освежаване на къщичките в Общинския приют за бездомни животни. Там към момента са настанени 110 кучета.