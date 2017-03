Слушай Агенцията по храните ще сравнява качеството на продукти у нас и в Западна Европа

92819

Your browser does not support the audio element. Агенцията по храните ще сравнява качеството на продукти у нас и в Западна Европа

Your browser does not support the audio element. Интервю на Александра Гинева с министъра на земеделието и храните проф. Христо Бозуков