Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят, каза Хасан Адемов от „Алианс за права и свободи“ (АПС) пред журналисти в кулоарите на парламента. Той отбеляза, че бюджетът трябва да бъде оттеглен и няма никакъв проблем да се случи. Адемов допълни, че парламентът трябва да реши как да процедира.

По думите му партиите са се събрали, за да защитават националния интерес, а част от него е стабилната фискална политика. За съжаление управляващото мнозинство защитава своя тяснопартиен интерес през бюджета, каза още Адемов.

Според него, докато няма категоричен отговор на въпроси, свързани с минималната работна заплата, осигурителния доход, социалния пакет и автоматичните механизми в секторните политики, няма как да има отговор на обществените въпроси към управляващата коалиция. Хасан Адемов изрази надежда, че отговори ще има във вторник.

На въпрос как ще коментират отношението на депутатите от "ДПС - Ново начало", след като вчера Николай Денков от „Продължаваме промяната“ заяви, че ще изпратят сигнал до прокуратурата заради агресия срещу техен сътрудник, Севим Али от АПС отговори, че АПС категорично осъжда агресията и езика на омразата.