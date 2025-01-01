Петдесет и седем учени, свързани с Българската академия на науките (БАН), са сред първите два процента най-влиятелни учени в света, показва тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на изследователите, известна като Станфордска класация, съобщиха от Академията.

Двадесет от тях са академици и член-кореспонденти на БАН, а останалите са професори в институтите на Академията. В общия списък за 2025 г. фигурират имената на общо 91 български изследователи, казаха от Академията.

Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на около 11 милиона учени с публикации, реферирани в базата Scopus, и отразява влиянието, което отделен изследовател е оказал върху развитието на науката.

Освен класацията за цялостно кариерно развитие се изготвя и отделна класация за научните постижения през предходната година. В нея са включени още пет учени от БАН, които не фигурират в основния списък.

През 2023 г. общо 78 български учени са сред първите два процента от топ учени в света, като шестнадесет от тях са членове на Българската академия на науките (БАН) - академици и член-кореспонденти, а още 33-ма са учени от Академията.