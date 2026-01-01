Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искане на Апелативния съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт. Разпоредбата урежда временното изпълнение на длъжността главен прокурор и ограниченията за мандата му.

Определението бе прието с 9 гласа „за“, а съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев изразиха особено мнение.

КС образува дело по искането за закона, засягащ мандата на Борислав Сарафов

Новото дело е продължение на предходни обсъждания, свързани с мандата на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.

Конституционният съд ще разгледа дали текстът на закона е в съответствие с Конституцията.