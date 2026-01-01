Близо 9 млн. нелегални цигари са задържали митнически служители на ГКПП „Кулата“. Тютюневите изделия са открити при проверка на товарна композиция, влизаща в България от Гърция.

На 6 октомври митническите служители са спрели за проверка композиция с полски регистрационни номера след селекция по метода „анализ на риска“.

При проверката са открити метални кутии, пълни с цигари от три различни марки. Те са били без български акцизен бандерол.

Митническа акция: Спряха 4 милиона къса цигари на Кулата (СНИМКИ)

Общото количество на задържаните цигари е 449 958 кутии, или 8 999 160 къса. Стойността им е 1 789 852,80 евро.

По случая се води досъдебно производство под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение - Петрич.

Водачът на товарната композиция – полски гражданин, е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще поиска от съда той да остане в ареста.

По случая на 9 октомври представители на Агенция „Митници“ и Районната прокуратура в Благоевград ще дадат съвместен брифинг в Митническо бюро „Кулата“. Часът на брифинга ще бъде обявен допълнително.