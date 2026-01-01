Спипаха контрабандни 14 200 кг зеленчуци в товарен автомобил на "Лесово", пътуващ от Турция за Украйна, съобщиха от Агенция "Митници".

Товарната композиция от влекач и полуремарке пристига на пункта на 30 януари. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва плодове - мандарини и нарове, транзитно от Турция за Украйна през България.

След оперативен анализ е извършена проверка, при която инспекторите откриват в товарното помещение контрабандно превозвани краставици и домати.

На водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. Образувано е административнонаказателно производство, по което нарушителят е заплатил наложената глоба в размер на 14 000 евро.