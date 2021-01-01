Намушкаха с нож мъж от Враца след скандал, съобщиха от полицията.
На 6 октомври е получено съобщение от 48-годишен мъж, който заявил, че след възникнал скандал, негов познат му нанесъл прободна рана с нож в рамото.
След скандал: Мъж намушка опонент с нож в Бургаско
Установено е, че деянието е извършено от 45-годишен мъж, който е задържан за 24 часа.
Образувано е досъдебно производство.
На 6 октомври е получено съобщение от 48-годишен мъж, който заявил, че след възникнал скандал, негов познат му нанесъл прободна рана с нож в рамото.
След скандал: Мъж намушка опонент с нож в Бургаско
Установено е, че деянието е извършено от 45-годишен мъж, който е задържан за 24 часа.
Образувано е досъдебно производство.