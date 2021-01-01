След скандал: Мъж намушка опонент с нож в Бургаско

мъж от Враца след скандал, съобщиха от полицията.На 6 октомври е получено съобщение откойто заявил, че след възникнал скандал, негов познат му нанесъл прободна рана с ножУстановено е, че деянието е извършено от 45-годишен мъж, който еОбразувано е досъдебно производство.