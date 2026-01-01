48-годишен мъж с мозъчен инсулт е транспортиран с медицински хеликоптер от Видин до УМБАЛ „Св. Анна“ в София. Това съобщи координаторът на въздушните линейки за област Видин и началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение във видинската болница д-р Вилхелм Елисеев.

Мъжът е приет днес във видинската болница. Той е офталмолог и работи в Крайова, Румъния.

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След извършено изследване със скенер е установен мозъчен инсулт. Пациентът е консултиран и стабилизиран, след което е подготвен за транспортиране с медицински хеликоптер до София.

В столичната УМБАЛ „Св. Анна“ мъжът ще продължи лечението си, допълни д-р Елисеев.