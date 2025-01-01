85-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Дебелец, съобщиха от полицията.

На 14 октомври тя е получила обаждане на домашния си телефон от мъж, който се представил за лекар в Отделение по ортопедия в болницата във Велико Търново.

Измамникът ѝ е съобщил, че дъщеря ѝ е пострадала в катастрофа и е необходима голяма сума пари за спешна операция.

Възрастната жена е поставила в плик 2360 лева и ги е хвърлила през терасата.

По случая се води разследване.