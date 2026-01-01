Движението през Прохода на Републиката вече е възстановено след тежката нощна акция, при която загина един човек.

Трасето беше блокирано близо до село Мишеморков хан, след като турски ТИР излетя от пътя и падна в дере.

Тир падна в дере край Прохода на Република, загина шофьорът

При инцидента загина 61-годишният шофьор на тежкотоварния автомобил.

Екипите работиха без прекъсване през цялата нощ, за да разчистят разсипания товар и да изтеглят катастрофиралата машина.

Към 9:00 часа тази сутрин, трафикът се осъществява нормално и в двете посоки. По случая се води разследване.