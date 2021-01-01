Катастрофа е станала в района Велико Търново, съобщиха от ОДМВР-Велико Търново. По първоначална информация са се ударили цистерна и лек автомобил. Пострадал е водачът на лекия автомобил.



На мястото има екипи на полицията, пожарната и "Спешна помощ".



Ограничено е движението по пътя Велико Търново-Русе, преди с. Самоводене. Обсъждат се обходни маршрути.



Причините за произшествието се изясняват.