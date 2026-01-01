Движението по пътя София-Варна е възстановено след катастрофата край великотърновското село Момин сбор, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Установено е, че откараните в болницата за преглед деца не са сериозно пострадали. Произшествието е обработено по административен ред.

Припомняме, че около 15:30 ч. са се ударили два леки автомобила. По първоначална информация вследствие на удара се е запалил двигателният отсек на единия автомобил, като впоследствие пожарът е бил загасен. За преглед в Спешна помощ във Велико Търново са откарани две деца, пътували в другия автомобил. По първоначални данни те нямат сериозни наранявания.

Екипи на полицията пренасочват автомобилите, пътуващи в това направление, по обходен маршрут през село Момин сбор.