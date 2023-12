Кметът на Варна нареди прилагането на дисциплинарни мерки за нарушения на процедури в Общината

ще има във Варна за Нова година, съобщиха от Общината.Зарята в Новогодишната нощ тази година ще бъде. Кметътсдружения за защита на животните и собственици на домашни любимци празниците да се организират щадящо за животните и фойерверките да са с много по-кратка продължителност и не така пищни като миналите години.Кметът изказа личната си позиция, като човек, който също имаче Варна трябва да върви в крак си по-големите градове като София и Пловдив, където общината вече не се ангажира с празнични фойерверки.Зарята може да бъде заменена от- 3D-мапинг, шоу с дронове, музикално-светлинно шоу, лазерни и светлинни визуализации, които да радват хората и да саПрипомняме, че се организира традиционнияза жителите и гостите на града. Празничната програма ще започне вна 31 декември и ще продължи дона 1 януари.Специално за събитието на площад „Независимост“ ще бъде монтирана, предвидени са и лазерни ефекти.Празничната музикална програма е с участието на, които ще представят за първи път пред варненската публика ретро хитовете си Keep Movin’, So Strung Out, Time Is Tickin’ Away, Broken Wings, We Believe и други.На сцената ще излязат ощеи неговите музиканти, които ще изпълнятСред участниците са певицата, представила страната ни в изданието на „Евровизия“ през 2021 година, Тино и Александър Петров, Симона Петрова-MONA. която ще заплени публиката с магията на фолклора, заедно с танцьорите от Фолклорен ансамбъл „Варна“.Водещи на събитието ще бъдат певицата