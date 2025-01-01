Голямата звезда на празничния концерт в новогодишната нощ във Варна ще бъде световноизвестната изпълнителка Ищар.

Това съобщи на пресконференция директорът на общинската дирекция „Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева с участието на заместник-кмета Павел Попов, съобщиха от Общината.

Певицата ще стартира международното си турне, с което отбелязва 30 години на музикалната сцена, именно от морската столица. Тя ще излезе на сцената заедно с формацията The Gypsies and Jimi Sissoko - познати на публиката с изпепеляващите си ритми, завладяващата енергия и незабравимата атмосфера, която създават. Празничният концерт започва в 22:00 часа на 31 декември и ще продължи до 2:00 часа на 1 януари на пл. „Независимост“.

Варненци и гостите на града ще посрещнат 2026 година под звуците на утвърдената българска рок банда БТР. Групата, създала емблематичните хитове „Спасение“, „Хайтек“, „Защо“ и още десетки любими парчета, ще нажежи атмосферата в празничната нощ.

Очакват ни още празничен спектакъл на обичания фолклорен ансамбъл „Варна“ - едни от най-виртуозните и талантливи изпълнители на български танцов и вокален фолклор. Те ще излязат на сцената, за да изпълнят своите неповторими хореографии, облечени в автентични народни носии.

Виктория Георгиева - един от най-разпознаваемите модерни гласове в България, представила страната ни на Евровизия, с милиони слушания в стрийминг платформите, също е част от новогодишната програма. Тя ще зарадва публиката на пл. „Независимост“ с авторските си парчета, които я издигнаха в международните музикални класации, с емоционалния си вокал и модерно звучене.

Празникът ще продължи под ритъма на „Best of 90's mix“, където най-големите и разпознаваеми евроденс хитове от 90-те години ще бъдат изпълнени от оригинални вокалисти и легенди от златната клубна ера.

Романос Колитос е другата звезда в празничната нощ. Изпълнителят, който отдавна е спечелил с песните си сърцата на хиляди почитатели на Балканите, ще пристигне от съседна Гърция, за да изпълни на варненска сцена с познатите си парчета в поп/денс и балканско звучене, с уникален ритъм и енергия.