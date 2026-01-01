Възрастен мъж загина при пожар във Варна, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град.

Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин - около 6:30 часа. На място са изпратени два екипа на дирекцията по противопожарна безопасност.

Полицаи са разбили вратата на горящото жилище. Установено е, че мъжът вече е починал, тъй като е вдишал много дим.

Причината за избухването на пожара се изяснява, но основната версия е забравен включен готварски уред. Случаят се разследва.