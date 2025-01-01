ГДБОП иззе тонове артикули, обозначени със знаците на запазени търговски марки.

Специализирана операция в защита на интелектуалната собственост е проведена по Черноморието през уикенда. Полицейските действия са предприети на територията на курортни комплекси на 23 и 24 август.

Иззети са тонове имитиращи текстилни изделия, обувки, чанти и други стоки, обозначени с логата на световни марки. В хода на акцията е извършено претърсване на пет търговски обекта и складово помещение.

Всички те са управлявани от група физически лица, за които има данни, че са свързани помежду си. Води се разследване под надзора на прокуратурата, съобщиха от ГДБОП.

Разпитани са свидетели. Предстои експертиза на иззетата стока. Полицейската операция е реализирана в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за противодействие на тежката и организираната престъпност (EMPACT).