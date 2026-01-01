Прокуратурата във Варна разследва две убийства, извършени по жесток начин на 24 и 25 януари.

На брифинг пред медии, окръжният прокурор на Варна Красимир Конов уточни, че убийствата нямат нищо общо помежду си. Едното убийство е извършено във Варна, а другото – в землището на село Кичево.

Задържани са двама души. Те са обвинени за извършване на убийства по особено жесток и мъчителен начин.

От прокуратурата обявиха, че макар случаят в град Варна да може да бъде определен като битово убийство, за случая в землището на село Кичево доказателствата до момента дават основание да се смята, че е налице предумишъл за извършване на убийството.