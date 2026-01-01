Прокуратурата във Варна разследва две убийства, извършени по жесток начин на 24 и 25 януари.
На брифинг пред медии, окръжният прокурор на Варна Красимир Конов уточни, че убийствата нямат нищо общо помежду си. Едното убийство е извършено във Варна, а другото – в землището на село Кичево.
Задържани са двама души. Те са обвинени за извършване на убийства по особено жесток и мъчителен начин.
От прокуратурата обявиха, че макар случаят в град Варна да може да бъде определен като битово убийство, за случая в землището на село Кичево доказателствата до момента дават основание да се смята, че е налице предумишъл за извършване на убийството.
Двамата заподозрени са задържани за срок до 72 часа. В момента Окръжният съд във Варна разглежда исканията по образуваните производства за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Убийството във Варна
По отношение на единия от обвиняемите, с оглед на наличните данни, че е страдал от психично заболяване.
Работата по случаите продължава и се очаква в близките дни да има допълнителна информация, включително за мотивите за предумишленото убийство.
Става дума за убийство, при което 42-годишен мъж е убил майка си – 62-годишна жена.
Обвиняемият ще бъде настанен принудително в психиатрично заведение, където да бъде извършена оценка на състоянието му.
Убийството в село Кичево
Мотивът за извършеното престъпление се изяснява към момента. Единственото, което е установено до този етап от разследването, е че жертвата и извършителят са се познавали, като отношенията помежду им са били от типа наемател – наемодател. Между двамата са възникнали и определени спорове, които се разглеждат като възможен мотив за деянието.
Жертвата е на 50 години, а обвиняемият за извършването на убийството е на 36 години.
В момента текат активни процесуално-следствени действия по двата случая. Извършва се претърсване на труднодостъпен кладенец с дълбочина около 60 метра с участието на екипи на пожарната, като целта е откриване на веществени доказателства, свързани с престъпленията.
Става дума за различни жертви и различни извършители, като и двете престъпления са извършени с особена жестокост. В двата случая са използвани хладни оръжия – ножове.
Убийството във Варна е определено като домашно и е извършено на територията на Второ районно управление. Другото престъпление е станало извън територията на града – в землището между селата Кичево и Осен. По данни на разследването жертвата там е била добре укрита, а деянието е било предварително планирано и организирано.
Към момента събраните доказателства сочат, че при убийството в землището на Кичево евентуалният извършител е наемателят, като разследването по случая продължава.