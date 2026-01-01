Доживотна присъда постанови Окръжният съд в Добрич за 33-годишния мъж, който прободе смъртоносно 56-годишен мъж на 7 март 2024 г., съобщават от съда.

След като мъж намушка двама в парка на Добрич: Психично болен преследва непълнолетно момче из града

Деянието е извършено по хулигански подбуди. Съдебният състав призна за виновен подсъдимия и по обвинение за опит за убийство и причиняване на средна телесна повреда на друг гражданин, отново нанесена с нож, на 25 февруари 2024 година.

Според обвинителния акт подсъдимият без причина е насочил агресията си към потърпевшите при разминаване с тях на общодостъпни места - градския парк „Свети Георги", по пътека близо до голям магазин в града и в района на паметник „Добротица“ в Добрич.

За всяко от деянията съдът наложи отделни наказания на подсъдимия, като определи той да изтърпи най-тежката от постановените санкции, а именно доживотен затвор при първоначален специален режим на изтърпяване.

Психичноболен мъж намушка двама в Добрич, единият почина

Подсъдимият е осъден да заплати по 76 693,78 евро (по 150 000 лв.) на двама родственици на починалия, като обезщетение за претърпени от всеки от ищците неимуществени вреди. Уважен е и граждански иск за, 25 564,60 евро (50 000 лв.) предявен от пострадалия в резултат на деянието от 25 февруари 2024 година.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд-Варна в 15-дневен срок. През март 2024 граждани организираха протест пред Съдебната палата в Добрич заради убийството в парка на града.