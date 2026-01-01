Изложба представя гледки от Варна от средата на ХХ век, сравнени с настоящето. Тя е подготвена от отдела по най-нова история на Регионалния историческия музей и се намира във вътрешния двор на Археологическия музей в града.

На 20-те пана посетителите могат да видят картички и снимки на известни сгради, улици, площади и знакови места във Варна от периода 1950-1980 година и редом с тях фотографии на същите места днес, направени от Радостина Вълчанова.

Решихме да представим част от снимките и картичките, с които разполагаме във фонда на отдела, на които са документирани някои от по-популярните места в града, съпоставени с нови фотографии, обясни завеждащият отдела и главен уредник Златка Антова. Тя допълни, че професионалният фотограф се е постарал да улови обектите от същия ъгъл, доколкото позволяват промените в градската среда и озеленяването.

Местата са избрани спрямо възможността да бъдат документирани днес. Екипът е имал повече набелязани обекти, но се оказало, че някои не могат да се снимат поради инфраструктурни промени. Варна е голям град и можем да покажем още емблематични места, но разполагаме само с 20 пана и сме преценили кои да включим според собствената си преценка. Някои от избраните картички са много популярни и тиражирани, но има и такива, които не са толкова познати, посочи още уредничката.

По думите й идеята на организаторите е зрителите да видят как е изглеждала Варна преди, да установят дали си спомнят тези места, както и да идентифицират какви са промените и дали са за добро или не. Всяко място носи следите на епохата. Това е припомняне на градската памет, но и послание да преценим какво е хубаво да пазим. Не искаме да правим внушение, че днес не е по-хубаво от преди, въпреки че наистина някои фотоси пораждат носталгия, допълни Антова.

Сред местата, които най-много са променили облика си, е бившият булевард „Ленин“, който преди не е бил пешеходен, а достъпен за превозни средства. Той в момента изглежда по съвсем различен начин, което се вижда от фотоса на площад „Независимост“ (преди „Девети септември“), където в миналото има паркирани коли до шадравана. Тези кадри предизвикаха и най-голям интерес и спомени у хората, които присъстваха на откриването на изложбата.

Друга съпоставка с лесна за откриване разлика е пространството пред Археологическия музей, където в миналото е бил паметникът на Георги Димитров, който сега отсъства.

Любопитен според уредничката е и кадърът от модна къща „Валентина“, срещу която се виждат красиви градинки с цветя, а сега там е дългогодишният строителен изкоп, известен като „Дупката“. В същото време експозицията показва и сгради, които са се запазили почти същите през годините.

Изложбата „Варна преди и сега“ ще остане в двора на Археологическия музей в продължение на два месеца, след което ще пътува, каза Антова.

Изложбата е част от проект на Регионалния исторически музей, осъществен чрез инвестицията „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“, финансирана от Европейския съюз (NextGenerationEU) чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.