Видеонаблюдението в 20:00 часа се включи от 682 секции от общо 11 653, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ). Може да се следи на живо на evideo.bg, посочват от ведомството.

От този момент, през следващия половин час, за видеоизлъчването ще се изпращат сигнали до Централната избирателна комисия (ЦИК), МЕУ и районните избирателни комисии на всеки пет минути, а след 20:30 - на всеки 10 минути.

Камерите се включват веднага, след като председателят на секцията обяви изборния ден за приключил, обясняват от ведомството. Устройствата трябва да са включени към зарядно устройство, да се поставят така, че да се виждат ясно всяка бюлетина и попълването на протокола.

Ако връзката прекъсне, устройството продължава да записва офлайн. След края на броенето записът се качва на сървърите ни и е достъпен за всеки, допълниха от министерството.

На предходните избори е постигната 98% свързаност на устройствата.

Над 99% от машините за гласуване в страната работят нормално, а регистрираните сигнали за технически неизправности са за по-малко от 1 на сто от всички устройства, съобщиха от ведомството по-рано днес.