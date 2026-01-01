Говорителката на ЦИК Росица Матева съобщи, че изборният ден в страната и чужбина протича нормално.

Към 16.00 ч. избирателната активност е 34,63%, като най-високата е в 23 МИР София - 43,38%, а най-ниската е в Кърджали - 23,34%. На изборите на 27 октомври избирателната активност към същия час е била 26,25%.

В ЦИК до момента са постъпили 182 броя жалби и сигнали, доста повече от предходни избори за НС. Повече от половината от тях са от компетентността на РИК и се препращат незабавно. Много от тях са свързани с проблеми с машинното гласуване, като за спряла машина в секция се пускат множество сигнали от различни избиратели които не са могли да гласуват.

Има сигнали за забавяне в процеса на гласуване, че има опашки от чакащи, предложения как да се подобри изборният процес, сигнали за агитация в социалните медии.

Спряно е машинното гласуване със 75 машини в страната – в Бургас и Плевен - пет, в 25-и РИК в София – шест, в Хасково – шест, Ямбол – пет, останалите са по една две или три. Извън страната има данни за някакъв проблем с три машини, като той е отстранен и гласуването продължава.

Извън страната гласуването върви нормално, има сигнал само за една секция, че има неразбирателство между членовете на СИК.

"Но това са отговорни хора и ще намерят начин да си свършат работата заедно", посочи Матева.

Гласуването е приключило в Нова Зеландия, в Южна Корея, в Сингапур, в Токио и в шест секции в Австралия, предадени са протоколите на ЦИК.