Председателят на една от секционните избирателни комисии в Пловдив е колабирал. Извикана е линейка и е откаран в болница. По тази причина за кратко секцията е затворила за гласоподаватели.

По информация на NOVA в 6 секции в целия град машините са дефектирали и са преминали на гласуване само на хартия. Избирателната активност в областта към 15:30 часа е 34,48%.

Междувременно квартал „Столипиново” е под полицейска блокада. Около училищата има жандармерия и полицейски сили, които спират за проверка в автомобили. Между 60 и 80 души са гласували в секциите в квартала, при около 800 избиратели с право на глас.

В Пловдив са разкрити общо 482 секции. 12 от тях са разположени в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода, за да се осигури възможност на всички граждани да гласуват.

За първи път на тези избори в Пловдив се въвежда „Златен коридор”. Секциите, които попълнят своите протоколи правилно и прецизно, ще получат специален код. Този код ще им даде предимство при предаването на изборните книжа в Районната избирателна комисия до довечера.