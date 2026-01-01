Районни избирателни комисии в страната нямат връзка с интернет.

Районната избирателна комисия (РИК) в Стара Загора няма връзка с интернет.

Това съобщи председателят на РИК Теодора Крумова. Тя поясни, че това е от два часа.

Крумова допълни, че към момента няма сериозни сигнали за изборни нарушения.

Но много от машините за гласуване дефектират и след извършен ремонт.

Припомняме, че избирателната активност към 16:00 часа в областта е 37,93 процента.

В сградата на 26-ата Районната избирателна комисия (РИК) на Софийска област също остана без интернет, съобщиха за от РИК. Интернет няма от около два часа.

Избирателната активност към 16:00 часа в Софийска област е 41,63 процента.

Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч също има затруднения с интернет връзката, потвърдиха от комисията в телефонен разговор.

Проблемът е от повече от два часа и половина. От РИК уточниха, че връзката не е изгубена напълно - на този етап може да се използва електронната поща.