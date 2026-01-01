Иван Демерджиев от "Прогресивна България" благодари на представителите на МВР за примера, който са дали как трябва да се действа при манипулиран и купен вот.

Ивелин Михайлов: Гласувах, за да върнем държавата на българския народ

"Хората ни повярваха, отърсиха се от страха, излязоха и гласуваха. Тези, които се страхуваха, бяха тези, които практикуваха изборни нарушения. Това, което искахме да постигнем тук е факт. Страхът е преборен. Гражданите на Кърджалийско очакват нещо друго - справедливост и ще я получават. Няма да приключим работата си тук, тепърва има неща, които трябва да се случат така, че този регион да бъде освободен от влиянието на хора, които са се самозабравили", каза той пред журналисти.

По думите му моделът на етническия вот е приключил. "Монополът на ДПС не съществува в Кърджали. В Кърджали вече гласуват свободни граждани, които ясно изразяват своята воля и вече не е по етническия модел, който бе познат до болка тук години наред", каза още той.

Според него регионът има нужда от много мерки, които да подобрят икономическата ситуация, но първото, от което има нужда регионът е "да бъде освободен".