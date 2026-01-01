В Нова Загора е направен опит да се гласува два пъти в две различни секции, съобщиха от РИК- Сливен. По случая има задържан. Избирателната активност в Сливенска област преди обяд достигна 10,35%, предаде БНР.

Говорителят на Районната избирателна комисия Петър Тодоров описа начина, по който е извършено гласуването в двете секции:

"Първата секция, там не е вписан по постоянен адрес. Отива, гласува, пуска си глас в урната, след това отива и в урната, в която е регистриран по постоянен адрес".

Според председателя на Районната избирателна комисия в Сливен Християна Денчева гласуването днес изпреварва с 1% миналите избори. Тя съобщи по общини гласуването в областта до преди обяд:

"В Сливен са гласували 11 008 човека, в Твърдица - 1102, Нова Загора - 3313 и Котел - 2003 души, което прави общо 17 426 човека, които са упражнили правото си на вот към 11:00-11:15 ч."

В Градец в следобедните часове все по-малко са желаещите да гласуват.