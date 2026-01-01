В тунел „Троянови врата“ на магистрала „Тракия“ в посока София е аварирал автобус, пътниците са евакуирани, изведени са от тунела, обезопасено е движението няма задръстване. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че движението в тунела в посока София вече е възобновено.

По-късно от МВР уточниха, че сигналът на тел. 112 е подаден минути след 18 часа от водач, който заявил, че управляваният от него автобус е аварирал в тунела. На място незабавно са насочени два екипа на „Пътна полиция“ при ОДМВР-София, както и екип на Областното пътно управление.

Полицейските служители извели пътниците – около 60 чуждестранни граждани, извън тунела, като междувременно регулирали движението с оглед безопасността на групата. Авариралият автобус също бил изтеглен навън със специализирана техника.

След по-малко от час от фирмата превозвач е осигурен друг автобус, с който пътниците са продължили придвижването по маршрута си.

От МВР съобщиха още, че с повторно обаждане на тел.112 водачът е отправил специална благодарност към полицията и другите служби за бързата реакция и професионализма при отработването на случая.