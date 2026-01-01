Осем деца са били убити при масова стрелба в Шривпорт, щата Луизиана, в неделя сутринта, съобщи "Ен Би Си Нюз".

Служители на полицейското управление в града са се отзовали на сигнал за семеен скандал. Говорителят на полицията Кристофър Борделон определи местопрестъплението като „обширно“, обхващащо три къщи в района.

Общо десет души са били простреляни - осем от тях смъртоносно, на възраст от една до 14 години, заяви Борделон на брифинг. По думите му стрелбата е станала в събота вечерта.

„Извършителят, след като е напуснал мястото, е откраднал автомобил, след което е започнала гонка с патрули на полицията в Шривпорт“, каза Борделон.

По време на преследването полицаите са използвали огнестрелно оръжие, а заподозреният е бил убит, допълни той.