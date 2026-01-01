Наблюдаваме изключително висока избирателна активност извън страната. Това заявиха от Министерството на външните работи.

От ведомството поясниха, че за днешния ден са били поръчани два пъти повече бюлетини от тези за предходния вот.

"До момента няма затруднения в нито една секция извън страната. Вече са приключили изборите в Нова Зеландия, Австралия, Сингапур, Япония, Република Корея и Китай", каза заместник-министърът на външните работи Ради Найденов.

По думите му от 130 машини в 19 държави дефект е дала само една, което е под 1% .

"Изборите за българите, които упражняват правото си на глас извън страната, ще приключат българско време утре в 06:00 часа рано сутринта", допълни Найденов.

Откроява се предпочитание към гласуване с машини вместо с хартиени бюлетини. До момента няма информация за постъпили сигнали за жалби или нарушения, каза заместник-председателят на работна група "Избори" в МВнР Боряна Стойнова.

По информация на посолството в Лондон има дълги опашки пред секциите, като на някои от тях се чака средно около 30-40 минути. Според информация на посолството в Анкара навсякъде изборите протичат нормално, но при секциите в района на Измир се наблюдава значително струпване на чакащи за гласуване. В генералното консулство в Одрин изборният процес също протича нормално, допълни Стойнева.

Тя подчерта, че в секциите във Франкфурт също има висока избирателна активност, в Испания изборите протичат в добре организирана обстановка, а в Берлин се наблюдава повишен брой избиратели в обедните часове.