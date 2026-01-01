До 14 ч. в трите избирателни секции в Анкара са гласували 550 гласоподаватели. От тях 443 са дописаните в списъка след подаване на заявление за гласуване на място. Това показват предоставените данни от избирателните секции.

Всички три секции са разкрити на територията на Посолството на България, а първоначално в избирателните списъци присъстваха имената на 540 избиратели. Друга част от гласоподавателите обаче предпочитат да попълнят заявления за гласуване на място.

Изборният ден започна навреме и протича спокойно. Няма опашки и напрежение.

Към 14 часа в Истанбул са гласували около 4 хиляди избиратели, по данни на изселническите организации.

В района на Истанбул са разкрити общо 7 секции, две от които са в генералното консулство на България в Истанбул, където се гласува само на хартиен носител. Останалите са в районите Авджълар, Байрампаша, Бахчелиевлер, Есенюрт и Гебзе, Коджаели.

Най-голям досега е броят в Аджълар, където са гласували 950 души, следват Есенюрт, където са гласували 700 души, и в Гебзе, на азиатския бряг на Истанбул - също 700 души.

По неофициални данни на изселническите организации от района на град Бурса, където са разкрити седем секции, до 14 ч. местно (и българско) време на днешния вот за български парламент са гласували близо 5 хиляди души.

Най-голям е броят на гласувалите в консулската канцелария в Бурса и в двете секции в района Османгази, съответно над 900 и над 700 души.

По около 700 души са гласували в районите Йълдъръм и Инегьол.

В град Ялова са гласували над 780 души.