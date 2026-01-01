Докато чакаме да разберем ще се оправдаят ли очакванията за висока избирателна активност у нас, в чужбина се извиха опашки пред секциите и на места сънародниците ни чакаха с часове, за да дадат своя глас.

30 минути след откриването на изборния ден в Истанбул вече се беше образувала и първата опашка в секцията в квартал „Авджълар”. В цялата страна има общо 27 секции, в Истанбул – шест.

До 14 ч. в трите избирателни секции в Анкара са гласували 550 гласоподаватели. От тях 443 са дописаните в списъка след подаване на заявление за гласуване на място, показват предоставените данни от избирателните секции. По неофициални данни на изселническите организации от района на град Бурса, където са разкрити седем секции, до 14 ч. местно (и българско) време на днешния вот за български парламент са гласували близо 5000 души.

Опашки от желаещи да гласуват български граждани се образуваха и пред две от избирателните секции в гръцката столица Атина, разкрити на площад „Караискаки“ в централната част на града.

Сънародниците ни в Лондон също се бяха наредили на опашки още преди да отворят секциите. Чакащите казаха пред NOVA, че са отишли рано сутринта, защото се притесняват от струпвания на хора. Те бяха категорични, че властите са се опитали да ги затруднят да упражнят правото им на вот, но посочиха, че „няма да успеят”.

Опашка от чакащи за гласуване в Лондон / Булфото

В Румъния пред единствената секция, която се намира в сградата на посолството на страната ни в Букурещ на ул. "Рабат" № 5 няма струпвания и опашки, но интересът е значително по-голям в сравнение с минали години.

В Италия също се очаква рекордна избирателна активност. От няколко часа пред секциите в Рим се оформят големи опашки от желаещи.

В Брюксел за гласуване в Постоянното представителство на България към ЕС в обедните часове се налагаше да се чака около час, предаде БТА. Струпването на избиратели е повече от наблюдаваното на последните няколко избора.

Пред посолството на страната ни в Париж също е оживено още от началото на изборния ден, в обедните часове опашката стана постоянна. За високата активност подсказваше и броят предварително подадени заявления - над два пъти повече от тези за последните предсрочни избори, предаде БНР. Повечето сънародници обаче попълват декларациите на място пред секциите. Организацията е добра и гласуването върви гладко. Общо 19 секции се открити във Франция - повече от тези на последните избори.