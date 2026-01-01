Опашки от желаещи да гласуват български граждани се образуваха пред две от избирателните секции в гръцката столица Атина, разкрити на площад „Караискаки“ в централната част на града.

По данни на председателите на секционните избирателни комисии до 14:00 ч. днес в двете секции, които са близо една до друга, общо са гласували около 900 души, по около 450 във всяка една от тях. В тези секции гражданите могат да упражнят правото си глас с машина или с хартиена бюлетина. Точни данни за броя гласоподаватели ще бъдат предоставени по-късно, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

В Атина има общо четири секции. Останалите две са в сградата на Българското посолство, където гласуването протича спокойно. Там вотът на българските граждани е само с хартиени бюлетини.

Избирателите, заявили желание да гласуват в някоя от секциите в Атина, са общо 209. Дори и да не са се регистрирали за гласуване предварително, избирателите могат да гласуват, след като попълнят декларация на място в самата избирателна секция.

В цяла Гърция избирателните секции са общо 26. По една секция има в градовете Александруполис, Кавала, Каламата, Комотини, Нафплио, Неа Муданя, Неа Перамос, Никити, Патра, Ставрос и на островите Корфу, Кос, Лефкада, Миконос, Родос, Тасос. Пет са секциите на остров Крит. Една секция има и в сградата на Генералното консулство на България в Солун.

България провежда днес осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам. Последният вот се състоя на 27 октомври 2024 г.