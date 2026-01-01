В Брюксел гласуването на предсрочните избори за народни представители преминава спокойно, видя кор.на БТА Николай Желязков. За гласуване в Постоянното представителство (ПП) на България към ЕС в обедните часове се налага изчакване около час.

Струпването на избиратели е повече от наблюдаваното на последните няколко избора. В ПП този път може да се гласува само на една машина, а повечето граждани изразяват желание да гласуват по този начин, а не с хартиена бюлетина и това води до забавяне.

На предишните предсрочни парламентарни избори в Белгия през 2024 г. гласуваха 3766 български граждани, според данните от протоколите на 16-те секции, разкрити тогава в страната. На днешните избори секциите в Белгия са 17 - в Брюксел, Варегем, Генк, Гент, Льовен, Масмехелен и Хаселт.