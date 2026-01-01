„Прогресивна България” печели пълно мнозинство в новия парламент. Това сочат данните от паралелното преброяване на „ Тренд ” при 95% изпълнение на извадката. Проучването е поръчано и финансирано от NOVA.

Според резултатите към момента „Прогресивна България” ще има 135 депутати, ГЕРБ-СДС – 38, ПП-ДБ – 36, ДПС – 19, а „Възраждане” – 12.

Данните при 100% изпълнение на извадката от паралелното преброяване на агенция „ Мяра ” също показват, че партията на Радев ще получи пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание.

Формацията ще разполага с 135 банки в пленарната зала.

ГЕРБ-СДС ще има 37, а ПП-ДБ 36 свои представители, ДПС – 20, а „Възраждане” – 12.