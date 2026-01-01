„Прогресивна България” печели пълно мнозинство в новия парламент. Това сочат данните от паралелното преброяване на „Тренд” при 95% изпълнение на извадката. Проучването е поръчано и финансирано от NOVA.
Според резултатите към момента „Прогресивна България” ще има 135 депутати, ГЕРБ-СДС – 38, ПП-ДБ – 36, ДПС – 19, а „Възраждане” – 12.
Данните при 100% изпълнение на извадката от паралелното преброяване на агенция „Мяра” също показват, че партията на Радев ще получи пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание.
Формацията ще разполага с 135 банки в пленарната зала.
ГЕРБ-СДС ще има 37, а ПП-ДБ 36 свои представители, ДПС – 20, а „Възраждане” – 12.
При 62% изпълнение на извадката данните на „Галъп Интернешънъл Болкан” показват следното разпределение на депутатските мандати: „Прогресивна България” - 115, ГЕРБ-СДС – 45, ПП-ДБ – 40, ДПС – 25 и „Възраждане” – 15.