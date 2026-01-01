Районната избирателна комисия (РИК) ще изпрати допълнителни бюлетини в секции в Мадан и Смолян заради повишена избирателна активност и необходимост от обезпечаване на изборния процес.

Това съобщи председателят на комисията Добрин Тодоров. В секция №1 в Мадан ще бъдат предоставени още 300 бюлетини. Причината е високата избирателна активност, както и незаработила сутринта машина за гласуване.

Допълнителни 100 бюлетини ще бъдат изпратени и за секцията в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян, за да бъде осигурена нормалната работа на секционната избирателна комисия.

По-рано през деня Районната избирателна комисия разгледа още два сигнала за недостиг на бюлетини в секции на територията на областта, като са предприети действия за своевременното им осигуряване.